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Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: Edirne’de sağanak sürprizi

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Son dakika: Edirne’de sağanak sürprizi

Edirne’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte son günlerde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Öğleden sonra aniden bastıran yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Rüzgarla birlikte etkisini gösteren sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar buldukları karton parçaları ile kendilerini korudu, saçak altıları ve dükkanlara sığındı. Araç sürücüleri ise trafikte zor anlar yaşadı.

Son dakika: Edirne’de sağanak sürprizi

Meteorolojinin verilerine göre yağışlı hava, cuma ve cumartesi günü de yer yer etkili olacak.

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