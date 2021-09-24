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Edirne'de 8 köyde 'mavi dil' karantinası başlatıldı

#Edirne#Mavi Dil Hastalığı#Karantina

Edirne'de 8 köyde, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığının yayılmasını önlemek için karantina uygulanıyor. Karantina Ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

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EDİRNE (AA) Kentteki bir köyde besiciler, kan emen sineklerle bulaşan, sığırların yanı sıra diğer geviş getiren hayvanlarda görülen viral enfeksiyöz bir hastalık olan "mavi dil"den şüphelenince durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Köye gidip hayvanlardan örnek alan ekipler, gerekli aşı ve tedavi çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yayılmasını önlemek amacıyla hastalığın görüldüğü ve 10 kilometre çevresinde yer alan köylerde karantina başlatıldı. Buna göre, Azatlı, Abalar, Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerine hayvan giriş çıkışı geçici süreyle durduruldu.

Edirnede 8 köyde mavi dil karantinası başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın kontrol altında olduğunu belirtti.

Öte yandan, Havsa Belediyesi, söz konusu köylerden getirilen hayvanların Havsa Belediyesi Hayvan Pazarı'na alınmayacağını duyurdu.

"KARANTİNA EKİM AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

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Orhaniye köyü sakinlerinden Kadir Ceylan, hastalığın kalmadığını ancak yasal karantinanın uygulandığını söyledi.

Halil İbrahim Cart da karantinanın ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Edirnede 8 köyde mavi dil karantinası başlatıldı

Karantinada hayvanların otladığını, kesim için raporla kesimhaneye götürüldüğünü ifade eden Cart, ancak bunların canlı hayvan borsası ve hayvan pazarına götürülmesinin yasak olduğunu dile getirdi.

Orhaniye'de çıkan hastalığın, 10 kilometre mesafedeki 7 köyü de etkilediğini anlatan Cart, "Şu an ödeme dönemi olduğu için vatandaş hayvanını satamıyor. Hayvanına güvenen üretici ödemede sıkıntı yaşıyor." dedi.

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#Edirne#Mavi Dil Hastalığı#Karantina