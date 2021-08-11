Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin yeni gelişme! Şüpheli tutuklandı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan konutu terketmeme adli kontrol şartıyla sonra serbest bırakılan şüpheli Yusuf G. hakkında itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Mehmet A. ise tekrardan gözaltına alındı.

CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal, son gelişmeleri canlı yayında aktardı...

Eda Nur Kaplan'ın cinsel saldırı iddiasıyla ilgili olarak Yusuf G. hakkında arama kararı çıkarılmıştı ve dün gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş ancak oradan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu serbest bırakılma kararına savcılık itiraz etmişti ve tutuklanmasını talep etmişti. Bu talep kabul edildi ve Yusuf G. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, intiharından 1 hafta önce 31 Temmuz'da da polise başvurarak, Mehmet A. ve Yusuf G.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Eda Nur Kaplan'ın, sosyal medyada tanıştıkları Yusuf G. ile akşam eğlence mekanında buluştuklarını, yanlarında ablası ve kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın da bulunduğunu söylediği öğrenildi. Eda Nur Kaplan'ın, burada bir süre içki içtikten sonra başka bir mekana gittiklerini, burada ablası tuvalete gittiği sırada Yusuf'un kendisini eve bırakma bahanesiyle mekandan çıkardığını ve otele götürdüğünü belirttiği öğrenildi. Eda Nur Kaplan'ın, burada önce Yusuf G. sonra da Mehmet A.'nın isteği dışında kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ederek şikayette bulunduğu belirlendi.

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