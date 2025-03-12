Son dakika: Ece Gürel'i ormandan biri mi götürüp geri getirdi? Ailesi dilekçe verecek! Paylaşımlardaki rakamların sırrı ne?

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6 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evden ayrılan Ece Gürel, günler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından ormanlık alanda bitkin halde bulundu ve sağlık ekipleri tarafından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Gürel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Gürel'in vefatı sonrası Belgrad Ormanı'nda geçirdiği 4 günde neler yaşadığı da merak konusu oldu. Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, babası Muharrem Koçoğlu ve eşi Sezer Güler, ATV'de Müge Anlı'nın programına katıldı. Ece'nin ailesi son günlerde çok fazla gündeme gelen iddialara yanıt verip olayın gün yüzüne çıkması için Emniyet'e dilekçe vereceklerini açıkladı.

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"EŞİMİN BENDEN BİR ŞEY SAKLAMA İMKANI YOK"

Önce sosyal medya hesabının ismini değiştiren daha sonra da kapatan Sezer Gürel, "Sosyal meydanın kötü tarafını gördük. Acımız katlanarak devam ediyor. Eşim dört üniversite mezunu, hala okumayı çok sever. Yarışma programına katılmışlığı var. Astroloji ile ilgileniyordu ama bu başka tarafa çekildi. Acımızı yaşayamadık. Eşimi, niye yalnız bıraktın diyorlar. Ben eşimi mutlu etmeyi severdim. Eşim de kurs almak istediğinde alıyordu. Eline telefon alan bir şey sallıyor. Eşimin benden bir şey saklama imkanı yok. Daha önce Belgrad Ormanı'na geldiğimizde eşimiz yürüyüş yolundan çıkmamızı istemezdi." dedi.

EMNİYET, SON KONUŞULAN KİŞİLERE ULAŞTI

Eşinin telefon şifresini bilmediğini söyleyen Sezer Gürel, Emniyet'ten Ece Gürel'in son konuştuğu kişilerin arandığı bilgisinin verildiğini belirtti

"ORMANA GİDECEĞİNİ BİLSEM EŞİMLE GİDERDİM"

Eşinin Belgrad Ormanı'ndan cadı eğitimine katıldığı yönünde bilgisi olmadığını belirten Sezer Güler, "Öyle bir şey olsa, eşimi yalnız bırakmazdım. Ben de giderdim. Eşim sadece bunlara meraklıydı. Ormana kafa dağıtmaya gitmişti." dedi.

"ONLİNE KURŞUN DÖKER, HACAMAT YAPARDI"

Kızının kurşun döktürüp hacamat yaptığını anlatan anne Gülşen Koçoğlu:



Ece olumlu numaralara ilgisi vardı. Bu sayıların bir anlamı var. Büyük ihtimal işiyle ilgili. Bize de anlatırdı. Yazıları sayı şeklinde kodluyorlar. Kurşun dökme bizim çocukluğumuzda da olan bir şey. Yanlış bir şey değil ki. Hacamat da yapıyordu mesela. Para kazanmıyordu. Yeni öğrendiği için arkadaşlarına yapıyordu.

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Sezer Gürel ise konuyla ilgili, "Eşim kurşun döker, hatta videolarını da izledim. Online ders verirdi. Şükürler olsun Allah'a o da hep pozitif bakmayı severdi. Evde Kur'an açar okurdu." ifadelerini kullandı.

BİRİ GÖTÜRÜP GERİ Mİ GETİRDİ?

Kızının ormanda oraya gitmeyeceğini belirten baba Muharrem Koçoğlu ise şu sözleri söyledi:

Benim kızım iletişim kurmayı severdi. Bugün dilekçe vermeye gideceğiz. Bu 4 gün nasıl, ne yaptı? AFAD'ın çalışmalarını izledik. Nasıl bulunmadı. Mümkün değil. 2 kere orası tarandı. 250-280 kişilik ekiplerle tarandı. Ertesi gün çapraz tarama yapacağız dediler. Dron'larla da termal kamerayla da aradılar. Mutlaka orada olsaydı görürlerdi. Bu kız uçup geri yere mi geldi. Orada 4 gün kalması mümkün değil. Çantasından 1 gün sonra bulundu. Oraya çıktığını farz edelim yine navigasyonla yolunu bulurdu. Hiç bir şey yapmasa 112'yi arar yine ortaya çıkardı.

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Benim aklım almıyor. Ne yaptıklarını anlamıyorum. Birisi kızımı aldı götürdü, geri getirip bıraktı diye düşünüyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü biz oraya 2. günü gittik. 5 gibi ekipler orada toplanmaya başladı. İngiltere'deki arkadaşıyla konuşmasak biz Kent Ormanı'nda arayacaktık Ece'yi.

RAKAMLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Canlı yayında ismini vermek istemeyen bir izleyici, Sezer Gürel'in sosyal medya hesabındaki rakamların ne anlama geldiğini anlattı:

Belli rakamların bir araya gelmesiyle belli enerjilerin yayıldığına inanılıyor. Mesela Sezer Bey'in profilinde yer alan '91688' sayıları blokajların kaldırılmasına yarayan bir sayı sekansı. Ya da işte çok duyarsınız '7777' çok söylerler. Mucizeleri hayatıma çekiyorum gibi bir enerji yaydığına inanılıyor. Sayı sekansları aslında çok basit. Cadılığa çekiliyor, hiç olmayacak taraflar. Ayrıca Ece Hanım'ın eğitim aldığı kişileri biliyorum. Ben de daha önce eğitim aldım. Hiç böyle ayin, cadılık hiç alakası yok. Sosyal medyadan içerikleri belli olan otellerde ya da konferanslarda eğitimi veriliyor. Bilinen bir şey. Eğitimde mesela bu sayı sekanslarının belli başlı konuları var. Sağlıkla, ekonomiyle alakalı konular var. Çok detaylı kitapları var. Eğitimler ücretli.