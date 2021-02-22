Son dakika EBA çöktü mü? EBA'ya neden girilemiyor? Beyaz ekran sorunu

EBA çöktü mü sorusu, EBA giriş hatası dolayısıyla pek çok öğrencinin gündemini oluşturdu. Online ders platformu EBA üzerinden eğitimlerine devam ederken sistemde yaşanan olumsuz durum nedeniyle eğitimleri yarıda kalan pek çok kişi, EBA çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. EBA çok kalabalık uyarısı ile de karşılaşan öğrenciler, durumun herhangi bir çözümünün olup olmadığını sorgulamaya başladı.

BEYAZ EKRAN SORUNU

EBA kullanıcıları, beyaz ekran sorunu ile karşılaştıklarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Hatanın çözümü hakkında MEB tarafından henüz bir bilgi yayımlanmadı.

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

"EBA çok kalabalık hatası" yaşanan yoğunluktan dolayı kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sisteme beklenenden çok kişinin aynı anda girmesiyle birlikte oluşan teknik sorun nedeniyle bu hata meydana geliyor.

EBA çok kalabalık hatasının ayrıntılı içeriğinde ise şu satırlara yer veriliyor: "Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin! Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında." Bu tip bir hatayla karşılaşan kullanıcıların sisteme yeniden girmeye çalışmaları ya da alternatif yolları kullanmaları gerekiyor.

EBA CANLI YAYININA TV'DEN DEVAM ETMEK İSTEYENLER İÇİN BİLGİLER

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV İlkokul SD 932. kanalda yayına veriliyor.

EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda yayına veriliyor.

EBA TV Lise HD 467. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.