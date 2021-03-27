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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 20:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Düzce'de feci kaza! Çok sayıda yaralı ve ölü var

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Son dakika: Düzce'de feci kaza! Çok sayıda yaralı ve ölü var

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan İstanbul'a giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AAY 823 plakalı otomobil, Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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