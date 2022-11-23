Son dakika: Düzce ve Sakarya'da deprem sebebiyle eğitime ara verildi

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Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle Düzce'de eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Atay açıklamasında, "Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Değerli hemşerilerimiz,



İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir.



Hepimize çok geçmiş olsun. — Cevdet Atay (@Cevdet_Atay) November 23, 2022



SAKARYA'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ



Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Hemşerilerimiz, Düzce’de meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim -öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun" dedi.