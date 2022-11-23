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Son dakika: Düzce ve Sakarya'da deprem sebebiyle eğitime ara verildi

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#Deprem#Eğitime Ara#Düzce
Son dakika: Düzce ve Sakaryada deprem sebebiyle eğitime ara verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 05:34

Son dakika haberine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Sakarya ve Düzce'de eğitime bir gün ara verildi.

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Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle Düzce'de eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Atay açıklamasında, "Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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SAKARYA'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Hemşerilerimiz, Düzce’de meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim -öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun" dedi.

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiDüzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bursa, Ankara, Kocaeli, Sakarya'da da hissedildi. Yaşanan panik anları da kameralara böyle yansıdı.
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#Deprem#Eğitime Ara#Düzce

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