×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Düşen Libya uçağıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Haber#Libya Genelkurmay Başkanı#Uçak Kazası Soruşturma
Son dakika: Düşen Libya uçağıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 12:50

Son dakika... Libya Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Haymana’da düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada kaza kırım raporunun ise henüz dosyaya sunulmadığı denildi.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Haymana’da düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Libya Başsavcılığı'nda görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı yapılarak karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğunu, kaza kırım raporunun henüz dosyaya sunulmadığını açıkladı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan Falcon 50 tipi jet, geçen 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp, acil iniş talebinde bulunmasının ardından düşen uçakta Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; Libya Başsavcılığında yürütülen soruşturmada görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı yapılarak uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılmış, karşılıklı olarak soruşturmalarda gelinen aşamalar değerlendirilmiştir. Kaza kırım raporu soruşturma dosyasına henüz sunulmamış olup soruşturma işlemlerine çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.

Gözden KaçmasınCHP’de kurultay davasında Lütfü Savaş’tan dikkat çeken ifade Detaylara CNN TÜRK ulaştıCHP’de kurultay davasında Lütfü Savaş’tan dikkat çeken ifade! Detaylara CNN TÜRK ulaştıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınSite otoparkındaki araçlardan 30 milyon doları çaldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı | Neden burada saklıyordun sorusuna bu yanıtı verdiSite otoparkındaki araçlardan 30 milyon doları çaldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı | 'Neden burada saklıyordun?' sorusuna bu yanıtı verdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Son Dakika Haber#Libya Genelkurmay Başkanı#Uçak Kazası Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!