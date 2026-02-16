Son dakika: Düşen Libya uçağıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Haymana’da düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Libya Başsavcılığı'nda görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı yapılarak karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğunu, kaza kırım raporunun henüz dosyaya sunulmadığını açıkladı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan Falcon 50 tipi jet, geçen 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp, acil iniş talebinde bulunmasının ardından düşen uçakta Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; Libya Başsavcılığında yürütülen soruşturmada görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı yapılarak uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılmış, karşılıklı olarak soruşturmalarda gelinen aşamalar değerlendirilmiştir. Kaza kırım raporu soruşturma dosyasına henüz sunulmamış olup soruşturma işlemlerine çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.