SON DAKİKA HABERİ: Duruşmada kediciklerden Adnan Oktar'a: ‘Hocam saçlarınız çok güzel maşallah’

Gelen son dakika haberi bilgisine göre İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi karşısındaki salonda görülen davanın 72. duruşmasına dün devam edildi. Aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 77’si tutuklu, toplam 238 sanığın yargılandığı davaya katılım yoğun oldu.

CEZAEVİNDE İMAJ DÜZELTTİ

Tutuklandıktan sonra cezaevinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Adnan Oktar’ın kır, kısa ve dağınık saçları dikkat çekmişti. Oktar dün görülen duruşmaya mavi takım elbise ve kırmızı gömlekle katıldı. Saçlarını ve sakallarını siyaha boyatan Oktar’ın saçlarını omuz hizasına kadar uzattığı ve lastik toka taktığı görüldü. Tutuksuz yargılanan kadınlar duruşma arasında sürekli Adnan Oktar’a seslenerek “Maşallah hocam çok güzelsiniz. Saçlarınız çok güzel olmuş. Size çok yakışmış. Kıyafetleriniz çok güzel. Maşallah. Sizi çok seviyoruz” dedi.

‘ÇOK GÜZELSİN MERVE’

Duruşma sırasında Adnan Oktar’dan sonra en büyük ilgiyi örgütün yöneticilerinde olduğu iddia edilen Merve Büyükbayrak gördü. Büyükbayrak, üzerinde sarı, kırımızı, siyah ve turuncu renkli motiflerin bulunduğu şık bir elbiseyle duruşmaya çıktı. Arkadaşlarına “Elbisem nasıl” diye seslenen Büyükbayrak’a tutuksuz sanıklar, “Çok güzelsin Merve. Elbisen çok yakışmış. Seni çok seviyoruz” diye seslendi.

KEDİCİKLERE ÖPÜCÜKLÜ SELAM

Duruşma arasında Adnan Oktar yaklaşık 30 tutuksuz kadın sanığın bulunduğu bölüme dönerek el salladı. Bu sırada bütün kadın sanıklar ayağa kalkarak Adnan Oktar’a el işaretleriyle öpücükler yolladı. Adnan Oktar da öpücük göndererek karşılık verdi.