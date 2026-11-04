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Son dakika! Duraktaki metrobüsler çarpıştı: 6 yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Metrobüs#Kaza#Esenyurt
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 14:11

Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı.

Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika Duraktaki metrobüsler çarpıştı: 6 yaralı var

Son dakika Duraktaki metrobüsler çarpıştı: 6 yaralı var

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Son dakika Duraktaki metrobüsler çarpıştı: 6 yaralı var

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#Metrobüs#Kaza#Esenyurt

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