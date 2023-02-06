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Son dakika... Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

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#Deprem#Şanlıurfa#AFAD
Son dakika... Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğana geçmiş olsun telefonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 15:03

Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

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AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiğini 5 bin 385 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. AFAD can kaybının 1014'e yükseldiğini duyurdu. Öte yandan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DÜNYA LİDERLERİNDEN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONLARI

Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

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