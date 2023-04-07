Son dakika: DSP Genel Başkanı Aksakal'dan CNN Türk'te: CHP, DSP'yi her fırsatta siyasette görmek istememiştir

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İşte Aksakal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Son zamanlarda 1992 sonraki sürecin ilerisine gidersek, Kılıçdaroğlu'nun gelişinden itibaren farklı politikalar geliştirilmeye başladı. Biz bugüne kadar söylemlerimizle ortaya koyduk. 2018 seçimlerine DSP sokulmamıştı. CHP de biliyor. İYİ Parti'ye seçime sokmamak için engellemeye çalışan YSK, CHP'nin milletvekili transferiyle DSP katılamadı. CHP, DSP'yi her fırsatta siyasette görmek istememiştir. Türkiye, 17-25 operasyonlarından sonra devletin ele geçirilme politikalarını yaşamış bir devlettir. DSP, bugün ülkemizi küresel sistem tarafından ele alma projelerine karşı duracaktır. Ekmek yoksa karnımızı doyuracak başka bir şey buluruz ama vatan yoksa başka bir şey bulamayız.

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"ECEVİT'İ SIRTINDAN HANÇERLEYENLERİN DSP'Yİ MANİPÜLE ETMESİNE İZİN VERMEM"



DSP'yi iyi algılayamayan kimseler Ecevit'i kullanarak, DSP'yi bölüp gitmişlerdir. Ecevit'i sağlığında sırtından hançerleyen kişilerin DSP'yi manipüle etmesine izin vermem. Biz aynı direnç ve kararlılıkla 14 Mayıs seçimlerinde ilk turda bitmesi için elimizden geldiğince çalışacağız. DSP Türkiye'nin yerli ve milli sol partidir. AK Parti'nin yanlışlarını da rahatlıkla ifade edebiliriz.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİ

"SİYASETEN HİÇBİR KONU KONUŞMADIK"



DSP, milletvekili pazarlığı üzerine siyaset yapan bir parti değil. Halk için en iyi çalışma neyse DSP orada durmuştur. 2007'de 13 milletvekili olmuştu. CHP'nin ciddi bir oy kaybı vardı, Cumhuriyet Mitingleri tertip edilmişti. DSP bir ittifakın içine girme gayretiyle hareket etmedi hiçbir zaman. Partiler seçim barajı konusunda hakim parti olarak adlandırılıyor. Biz bu ihtiyaca yönelik bir öneriyle karşılaşmadık. Kılıçdaroğlu ziyarete geldi, geciktikleri için özür diledi. Siyaseten hiçbir konu konuşmadık. Biz beklerdik ki aday biri ziyarete geldiyse çalışmalarınız nasıl gidiyor diye bir sohbet olması gerekiyordu. DSP'nin bazı kriterleri var. CHP 'de adayı destekleme kararı alan PKK ve HDP'nin görüşleriyle örtüşmeyen görüşler bizimki.

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"ARKADAŞLARIMIZ GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİLER, PARTİDEN DEĞİL"



Binali Yıldırım ve Ömer Çelik, bu dönemde DSP'nin parlamentoda yer alabilmesi adına böyle bir teklifle geldiklerini söylediler. Arkadaşlarımız partideki görevlerinden istifa ettiler, partiden istifa etmiş değiller. Trabzon İl Başkanı, 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' diye açıklama yapmışlar. Trabzon ili seçime katılma yetersizliğinde, milletvekili dosyası gönderememiş bir yapı. Amerika ne taraftaysa DSP karşısında olmuştur.