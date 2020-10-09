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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Otomobiline Türk bayrağı sermişti! Flaş gelişme... Kendini böyle savundu!
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Alper KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Otomobiline Türk bayrağı sermişti! Flaş gelişme... Kendini böyle savundu!

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FATİH'te doludan korumak için otomobilinin üzerine Türk Bayrağı seren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y.(35), 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan gözaltına alındı. Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede 'Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım' dedi.

Fatih'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y.(35) dolu yağışından korumak için otomobilinin üstüne Türk Bayrağı serdi. Hüsnü Y.(35), "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi'ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi. Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.'den alınarak emniyete götürüldü.

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