Dolmuş şoförleri İBB önünde eylem yaptı

Bostancı - Taksim arasında ulaşım hizmeti veren dolmuş araçlarının sahipleri ve şoförleri, dolmuş plakalarının taksi plakasına dönüştürülmesi için İBB'nin Saraçhane'de bulunan yerleşkesinin önüne gelerek eylem yaptı. Çok sayıda dolmuşla İBB önüne gelen dolmuşçular araçlarını yol kenarına park etti. Yapılan eylem nedeniyle İBB önünde güvenlik önlemi alındı. İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Dernek Başkanı Serkan Altınışık ve beraberindeki heyet İBB yetkilileri ile görüştü. Görüşme sonrasında basın açıklaması yapan dolmuşçular, araçları ile İBB önünden ayrıldı.

"EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ UYGULAMAYA GEÇİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Dernek Başkanı Serkan Altınışık yaptığı açıklamada, "Bizler taksi dolmuş esnafı olarak 572 araç ile uzun zamandan beri zor durumdayız. Araçlarımızın birçoğu siftah etmeden evine gitmektedir. İBB bürokratlarına aylardır anlattığımız sorunlar ne yazık ki gündeme getirilmemesi sonucu esnafın zor durumda olduğu Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımıza anlatmak istedik. Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızdan taksi dolmuş esnafının sorunlarının bizzat dinleyip, esnafın ayakta kalabilmesi için çözüm önerini acil bir şekilde uygulamaya geçirmesini bekliyoruz. Amacımız İstanbul halkına iyi hizmet sunmak. Esnaf olarak ailelerimizin geçimini sağlamaktır" dedi.

"BURADAN EKREM BAŞKANIMIZA MESAJIMIZ OLSUN"

İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkan Yardımcısı İsmet Dalcı ise, "Görüşme sonrasında yarın Genel Sekreter ile görüşme yapılacak randevu haberi şimdi geldi. Genel Sekreter, Toplu Ulaşım Müdürü, Ulaştırma Daire Başkanı ve esnaf ile 15 dakikalık bir toplantı olacak. İlk UKOME toplantısında ise ek gündem maddesi olarak bekliyoruz. Çünkü bize seçimlerden önce verilmiş olan sözler var. Artık esnaf faaliyetlerini sürdüremez noktaya gelmiş durumda. Evimize ekmek götüremiyoruz. İstanbul halkına iyi hizmet sunmak istiyoruz. Maalesef şu an kazancımız asgari ücretin bile altında. Aylık bin 500 lira araçlarımızın getirisi var. Araçlarımız çalışamıyor durumda. Esnafın da buradaki katılımından görüyorsunuz. Biz İstanbul halkına iyi hizmet sunmak isteyen esnafımız. Hiçbir taşkınlık ve yanlış hareketimiz olmadı. Buradan belediye yetkililerine ve Ekrem Başkanımıza bir mesajımız olsun. Esnafın isteklerini dikkate alsın" dedi.

"TAKSİMETRE TAKIP TAKSİ OLARAK FAALİYETLERİ SÜRDÜRMESİNİ İSTİYORUZ"

Seçimden önce bu işin çok kolay çözüleceğinin söylendiğini belirten İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkan Yardımcısı İsmet Dalcı, "İstanbul'da taksi dolmuş esnafı statü olarak taksi statüsündedir. Gelişen Metro, Marmaray ve Metrobüs ağları ile birlikte bizim iş potansiyelimiz yüzde 75 civarında düştü. İstanbul'da 572 tane taksi dolmuş var. 572 tane taksi dolmuşun ortalama 250 tanesi eskiden olduğu gibi, İçişlerine Bakanlığı'na bağlı olduğumuzdan beri böyleydi. Taksimetre takıp taksi olarak faaliyetleri sürdürmesini istiyoruz. Ekrem Başkanımızın İstanbul'da taksi yetersizliği ile ilgili bir açıklaması oldu. Biz zaten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na kayıtlıyız. Orada bizden 3 tane yönetici abimiz var. Plakamız taksi plakası. Esnaf sicilinde taksi olarak geçiyoruz. Vergi dairesinde taksi olarak geçiyoruz. Bizim plakalarımız değişmeden bize sadece taksimetre vererek bu iş yapılabilir. Bunların sözü bize çok öncesinden de verildi. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Türkiye 81 vilayetten oluşuyor. İzmir, Bursa, Bolu UKOME toplantılarında çok rahat bir şekilde karar alabiliyor ama biz 3 senedir bu işin mücadelesini veriyoruz. Seçimlerden önce çok sözler verildi. Seçimlerden önce durağımıza çok sayıda Milletvekili, hatta belediye başkan adaylarımız geldi. Ekrem Başkanımız ve yetkilileri geldi. İstanbul Milletvekilleri geldi. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız geldi. Bize verilen söz sizin işiniz çok basit bir şey. Bu çok kolay çözülecek dendi. Ama ne yazık ki bir senedir bu süreçte mağduruz" dedi.