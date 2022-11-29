Son dakika... Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Ev hanımlarını böyle tuzağa düşürdüler

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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, İzmir merkezli 6 ilde bu sabah başlatılan dolandırıcılık operasyonuna ilişkin detayları aktardı.

EVDE İŞ VAADİYLE DOLANDIRILDILAR

Sabah saatlerinde İzmir merkezli 6 ilde başladı operasyon. Hakimleri, savcıları, doktorları dolandıran çeteler vardı fakat şimdi ev hanımlarını dolandıran bir çete ortaya çıktı. Mağdur ev hanımlarının şikayetleri üzerinde harekete geçildi. MASAK'ın takibi atlatmak için sürekli paraları transfer eden organize bir yapı tespit edildi. 500 kadar ev hanımı, evde iş vaadiyle dolandırıldı.

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ÖNCE KAPORA, SONRA SİGORTA PARASI İSTİYORLAR

Sabun ambalajlama firmamız var diyorlar, sabunları ambalajlayıp bize göndereceksiniz deyip kapora istiyorlar. Sizin sigortanızı yapacağız diyerek tekrar para talep ediyorlar. 450 TL'yi yatırdıktan sonra işleminize başlayacağız diyorlar. Daha sonra 1000 TL ve 500 TL daha istiyorlar. Bu şekilde dolandırıyorlar.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Şüpheli şahısların; Instagram isimli sosyal medya platformundaki hesaplarda ev hanım yönelik “Ek iş, evde sabun paketleme işi, vb.” gibi reklamları paylaşarak vatandaşların ilgisini ve alakasını çektiklerini, vatandaşların, işe girmek amacıyla reklamların üzerinde/altında bulunan ve yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı olan GSM numaralarına mesaj göndererek iletişime geçtiklerinde vatandaşlardan “sigorta ücreti, evde sabun paketleme işi için ön ödeme, kaparo ücreti, vergi ücreti, sipariş ücreti, kargo ücreti vb.” adı altında gönderdikleri IBAN numarasına cüzzi miktarda (350,475,550TL) para gönderilmesi istenildiği, müştekilerin şüphelilerin belirttiği banka hesaplarına parayı gönderdikten sonra şüpheliler tarafından Whatsapp üzerinden yine “sigorta ücreti, fatura ücreti, vergi ücreti ve dosya masrafı” adı altında para aldıkları ve bu işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına müşteki şahıslara sahte olarak düzenlenmiş üzerinde Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resmi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının logosunu kullanarak sahte şirket isimlerinin bulunduğu çeşitli belge, vergi levhası ve resim göndererek İzmir'de 14 şahsı 35 bin TL, ülke genelinde ise 500 vatandaşı yaklaşık 4 buçuk milyon TL dolandırıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 21 şüpheli şahsın;

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Soruşturma kapsamında, Adana (1), Antalya (3), Hatay (1), Kastamonu (1), Mersin (10) ve Van (5) ilindeki adreslerinde şüpheli şahısların yakalanması, suç veya suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 29.11.2022 günü eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir.