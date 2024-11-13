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Son dakika: Dolandırıcıların son kurbanı Nusret oldu! Sahte vekaletname ile paraları çektiler

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#Nusret#Dolandırıcı#BANKA
Son dakika: Dolandırıcıların son kurbanı Nusret oldu Sahte vekaletname ile paraları çektiler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 21:07

Şanlıurfa’da iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe’nin hesabından, sahte vekaletname kullanılarak 200 bin TL çekildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüpheli İ.A.B., tutuklandı.

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Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da meydana geldi. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe’nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti. Banka yetkilileri işlemi şüpheli bularak bankadan çıkan İ.A.B.’nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi. Bunun üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bankadaki kamera kayıtlarından dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini belirledi. Polis bankadan ayrılan İ.A.B.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu kesinleşti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Nusret#Dolandırıcı#BANKA

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