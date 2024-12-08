Son dakika... Doha’da ortak Suriye açıklaması: Siyasi çözüm olmalı

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Astana Formatı'nın tarafları olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak'ın dışişleri bakanları, Suriye'deki son gelişmeleri ele almak için Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Katılımcılar, Suriye'deki son olaylarla ilgili yaptıkları ortak açıklamada, Suriye krizinin devam etmesinin ülkenin güvenliği ile bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından tehlikeli bir gelişme teşkil ettiğini ve tüm tarafların Suriye krizine, askeri operasyonların sona ermesine ve sivillerin bu krizin yansımalarından korunmasına yol açacak siyasi bir çözüm araması gerektiğini vurguladı" ifadesi kullanıldı.

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Ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde kapsamlı siyasi sürecin başlatılmasına hazırlık amacıyla askeri operasyonların durdurulması, daha fazla masum ve savunmasız insanın kanının dökülmesine ve krizin uzamasına yol açan askeri tırmanışa son verilmesinin yanı sıra Suriye'nin birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması, kaos ve terörizme sürüklenmesinin engellenmesi ve mülteciler ile yerlerinden edilenlerin gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Katılımcılar, bölgede güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine yönelik çabaların artırılmasının yanı sıra Suriye krizine, Suriye halkının güvenlik, istikrar ve adalet özlemlerini giderecek şekilde barışçıl bir çözüm bulunmasına etkin bir şekilde katkıda bulunmak amacıyla aralarındaki yakın istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurgulamışlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in katılımcıları bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, katılımcıların BMGK'nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik BM çabalarına desteklerini teyit ettiği bildirildi.