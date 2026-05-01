Son dakika... Doğum izni 24 haftaya çıktı... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile çalışan annelerin doğum sonrası izin hakları genişletildi, 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Doğum izni yeni sona ermiş anneler de belirli şartları sağlamaları halinde izinlerini 24 haftaya tamamlayabilecek.

Düzenleme ile özel sektör çalışanlarının babalık izni de kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkarıldı.

5 SORUDA DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİNDE MERAK EDİLENLER

Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi uzatıldı.

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresi uzatılırken kanun hakkında merak edilen 5 soru ve yanıtı şöyle:

1- Doğum izni sürelerinin uzatılmasına yönelik yeni düzenleme ne getiriyor?

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.

2- Yasa, doğum öncesi çalışma süresine ilişkin ne öngörüyor?

Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

3- Düzenlemeden doğum iznini tamamlayanlar yararlanabilecek mi?

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

4- Babalık izni kaç gün olacak?

Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.

5- Yasayla, koruyucu ailelere yönelik nasıl bir düzenleme öngörülüyor?

Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN "SOSYAL HİZMETLER KANUNU"NA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmetler Kanunu'na ilişkin, "Ailelerimizi güçlendiren, annelerimizi destekleyen, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, doğum izinlerini de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu'nun, aileleri, anneleri, çocukları ve büyükleri yakından ilgilendiren önemli düzenlemeleri kapsadığını belirtti.

"Bu kıymetli adım, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun güçlü bir yansıması." değerlendirmesinde bulunan Göktaş, şunları kaydetti:

"Ailelerimizi güçlendiren, annelerimizi destekleyen, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu sürece destek veren AK Parti Grubu'muz ve Cumhur İttifakı'mız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun."