Son dakika... Doğu Karadeniz'de alarm! Peş peşe uyarılar... Cami hoparlörlerinden anons yapılıyor

Doğu Karadeniz iki hafta arayla 2 sel felaketi yaşadı. 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürerken, bölge için bir sel uyarısı daha geldi. Bu kez tehlike daha büyük çünkü üst üste yaşanan iki sağanak toprağı suya doyurdu.

ORDU, GİRESUN VE TRABZON'A ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Doğu Karadeniz’de görülecek yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarından itibaren etkisini azaltması bekleniyor.

Yetkililer, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

RİZE'NİN PAZAR İLÇESİNDE DERE TAŞTI

Rize'nin Pazar, Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı ilçelerinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Pazar ilçesinin Melyat mevkisinde sağanak nedeniyle debisi artan yan dere taştı. Karadeniz Sahil Yolu'na akan su nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı, trafik ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

Pazar ilçesinin yanı sıra Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı'daki bir çok derede su seviyesi yükseldi, yer yer küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN KURUMLAR SEFERBER OLDU

Meteorolojinin yapmış olduğu uyarı öncesinde kamu kurumları seferber oldu.

Vatandaşlar ise kendi çözümlerini üretiyor. Arhavi ilçesinde apartman sakinleri otoparklarını korumak için kum çuvallarıyla set oluşturdu.

TRABZON VE ORDU'DA CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN 'SEL VE HEYELAN" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların etkili olacağı açıklanmasının ardından Trabzon'da 18 ilçedeki camilerden anons yapıldı.

Ortahisar ilçesinde merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden yatsı namazı öncesi vatandaşlara duyuruldu.

Görsel: Ventusky

Uyarıda, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine meteorolojiden yapılan uyarıya göre, yarın sabahtan itibaren bölgemizde afet riski yüksek, aşırı yağış beklenmektedir. Bu sebeple can ve mal kaybı olmaması için bütün vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarına yakın, tehlike arz eden yerlerde bulunmaması, heyelan tehlikesi olan yerlerde hiçbir şekilde kalınmaması, yağış bitene kadar güvenli yerlerde kalınması yönünde gereken tedbiri hep birlikte alalım, hiç kimsenin canı yanmasın. Bu konuda duyarlı olalım hiç kimse üzülmesin" denildi.

Ordu'da 19 ilçedeki camilerden anons yapıldı. Altıordu ilçesindeki Ulu Cami'den merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu.

Uyarıda, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz, bu gece ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım" ifadesine yer verildi.

AFET ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZLERİ, KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI NEDENİYLE TOPLANDI

Ordu, Rize, Giresun ve Trabzon'da İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı üzerine toplandı.

Ordu valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saat 05.00'de, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentte meydana gelebilecek herhangi bir afet olayında alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Sonel tarafından kurumların araç, gereç ve personelleri ile olası bir afet durumuna karşı her an hazır olunması talimatı kurum müdürlerine iletildi.

Sonel, afet olaylarında devreye konan Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP Ordu) görevli kurumlara, görevleri ve afet anındaki hareket tarzlarını da hatırlatarak, her an müdahaleye hazır olmalarını istedi.

Şehirde daha önce yaşanan afet olaylarında meydana gelen hadiselerin de değerlendirildiği toplantıda, benzer durumların tekrarlanmaması için ilgili kurumlarca gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması, iyi organize olunması, işbirliği içinde meydana gelen olaylara ivedilikle müdahale edilmesi hususları kararlaştırıldı.

PROF. DR. ORHAN ŞEN UYARMIŞTI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Komşumuzda bile var ama Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin bu bölgelerde biraz problem olacak gibi gözüküyor. Dere yataklarından yükseklere doğru çıkmaları lazım. Trabzon, Artvin'de risk var. Toprak doymuş vaziyette suya. Geçirgenliği azaldı. Bu illerde sadece bir gün tehlike var. Bu enerjinin boşalması için de gök gürültülü sağanak yağışlar olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

SİNOP'TA SAĞANAK TRAFİKTE AKSAMALARA NEDEN OLDU, DENİZDE HORTUM OLUŞTU

Sinop'ta denizde hortum oluştu, etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Dikmen ve Gerze ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Trafikte zaman zaman aksamaların meydana geldiği kentte, belediye ekipleri su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.

Karakum mevkisi açıklarında da denizde hortum oluştu. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu, vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

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