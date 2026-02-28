×
SON DAKİKA | DMM'den İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

SON DAKİKA | DMMden İran sınırından Türkiyeye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 14:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce (DMM), İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dezenformasyon içerikli olduğu bildirildi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler, dezenformasyon içermektedir. Görüntülerin, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu, son yaşanan bölgesel gelişmeler sonrası yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır. Bu tür paylaşımlar, sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye'nin hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlanmaktadır.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

