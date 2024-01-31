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Son dakika: Diyarbakırlı Ramazan hoca öldürüldü

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#Diyarbakırlı Ramazan Hoca#Sosyal Medya#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 18:18

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Cerrahpaşa'daki Ramazan Pişkin'e ait iş yerinde meydana geldi. Pişkin iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kaçan saldırganı arıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ramazan Pişkin, 31 Ocak 2024 günü saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden üç bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca Pişkin’i öldüren şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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#Diyarbakırlı Ramazan Hoca#Sosyal Medya#Cinayet

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