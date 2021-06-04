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DİYARBAKIR, (DHA)-
Haber Giriş: 04.06.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne nefes kesen operasyon!

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Diyarbakır'da elebaşı E.K.'nin cezaevinden yönettiği silahlı suç örgütüne hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 24 adrese baskın yapılırken 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

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  • Diyarbakırda silahlı suç örgütü operasyonu
  • Diyarbakırda silahlı suç örgütü operasyonu
  • Diyarbakırda silahlı suç örgütü operasyonu
  • Diyarbakırda silahlı suç örgütü operasyonu
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütleriyle mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

24 ADRESE HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 'haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'örgüte üye olmak', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'uyuşturucu imal ve ticareti yapma' suçlarını işlediği tespit edilen ve liderliğini cezaevindeki E.K.'nin, yöneticiliğini ise Ş.K. ile R.Ç.'nin yaptığı suç örgütünü tespit etti. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik 1 Haziran'da polis özel harekat ekiplerinin de katılımıyla 24 adrese hava destekli operasyon başlatıldı.

Son dakika: Diyarbakırda silahlı suç örgütüne nefes kesen operasyon

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kalaşnikof tüfeği, 3 av tüfeği, 16 tabanca, 8 şarjör, 272 mermi, 39 tüfek kartuşu, 620,94 gram eroin ve 201,52 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 25 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından 9 şüpheli, serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Son dakika: Diyarbakırda silahlı suç örgütüne nefes kesen operasyon

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