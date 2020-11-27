Son dakika... Diyarbakır'da PKK operasyonu! Gözaltına alındılar...

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, örgütün gençlik alan yapılanması olan 'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin isim değişikliğine giderek 'Devrimci Gençlik Hareketi' olarak faaliyet yürütmeye başladığını belirledi. Kentte bu kapsamda faaliyette bulunan 10 kişi tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada silah, cep telefonu, ajanda ve dijital materyaller ele geçirildi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.