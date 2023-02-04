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Son dakika: Diyarbakır'da otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Otobüs Kazası#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 19:08

Diyarbakır’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 36 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılara ekipler müdahale ediyor.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. İstanbul seferini yapan F.I. yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 20’nci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. 

Son dakika: Diyarbakırda otobüs kazası Çok sayıda yaralı var

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken CNN Türk ekranlarına konuşan DHA muhabiri Burak Emek kazaya ilişkin şu bilgileri verdi: 

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"Yoğun kar yağışının ardından yol beş saatlik bir çalışma ile açılmıştı. Şimdi biz yolun 20'nci kilometresindeyiz, otobüsün devrildiği noktadayız. Hava sisli ve buzlu. Yol açıldıktan sonra otobüs Diyarbakır Otogar'dan İstanbul'a doğru yol çıktı. Otobüs şoförünün buzlu yolda henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybettiği düşünülüyor. Otobüsün içinde 36 yolcu vardı 4 kişinin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Ekiplerin buradaki çalışmaları sürüyor" 

 

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#Diyarbakır#Otobüs Kazası#Trafik Kazası

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