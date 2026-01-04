×
Diyarbakır'da kaza: 12 yaralı

#Diyarbakır#Kaza#12 Yaralı
Diyarbakırda kaza: 12 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 13:21

Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. 

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

İ.T. idaresindeki 35 U 4169 plakalı otomobil ile B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır-Elazığ yolu Topraklarevler mevkiinde buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.

12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Diyarbakır#Kaza#12 Yaralı

