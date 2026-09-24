Son dakika... Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Şanlıurfa merkezli deprem, kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar, cadde, sokak ve parklara çıkarak beklemeye başladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da da hissedilmiştir. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır." dedi.

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DEPREM ANI KAMERADA







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VALİ ŞILDAK'TAN İLK AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sahada yapılan ilk incelemede, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Herkese geçmiş olsun. Sahadaki tarama çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum saha çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz.

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Karaköprü’de yaşanan 5,4 büyüklüğündeki deprem, gözleri bölgedeki fay hatlarına çevirdi. Şanlıurfa ve çevresi, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun etkisi altındaki tektonik kuşakta yer alıyor; ancak bölge hakkında daha önce açıklama yapan uzmanlar bölgedeki her sarsıntının doğrudan bu ana hat üzerinde gerçekleşmeyebileceğine dikkat çekiyor.

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Güneydoğu Anadolu’daki sismik hareketlilikte, Doğu Anadolu Fayı’nın yanı sıra Ölü Deniz Fay Zonu’nun kuzey uzantıları ile bölgedeki yerel fay sistemleri de kritik rol oynuyor. Arap Levhası ile Anadolu Levhası’nın sıkışmasıyla oluşan ve Türkiye’nin en önemli aktif hatlarından biri olan Doğu Anadolu Fayı; Hatay’dan başlayıp Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Bingöl’e kadar uzanarak geçmişte de büyük depremlere yol açmıştı.Deprem riskinin yalnızca faya olan mesafeyle ölçülemeyeceğini vurgulayan uzmanlar, zemin kalitesi ile yapı stokunun dayanıklılığının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Karaköprü sarsıntısının ardından yapılacak teknik çalışmalar, depremin hangi fay yapısıyla tetiklendiğini netleştirecek.

Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun en aktif sistemlerinden biri olan Ölü Deniz Fay Zonu, Afrika ve Arap levhalarının birbirine göre hareketiyle şekilleniyor. Yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki hat; Kızıldeniz’in kuzeyinden başlayarak Akabe Körfezi, Ölü Deniz, Lübnan ve Suriye üzerinden Türkiye’nin güney sınırına kadar uzanıyor. Özellikle sistemin kuzey uçları Hatay çevresindeki tektonik yapılarla doğrudan bağlantı kuruyor.

Prof. Dr. Osman Bektaş CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



"Şu an AFAD ve Kandilli'de depremi göremiyorum. Yerini göremeyince konuşulacak bir şey yok. Maraş'taki depremden sonra Doğu Anadolu'nun Güney Doğu bölgesinde deprem tehlikesi arttı. Nedeni bölgedeki stres yükleri fayları etkilemiştir. Bölgedeki faylar bu stresten etkilendi. Diyarbakır Urfa bundan etkilenecek yerler. Biz o faydan endişeliyiz. Bu Bitlis bindirmesinden kuşkuluyuz. Bu tür depremlerin olması doğal. Hem Arap levhası hareketi devam ediyor hem 2023 depremlerinin etkisi hala devam ediyor. İkisi birleşince 150 200 kilometrekarelik alandaki illerdeki risk devam ediyor.

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6 Şubat'daki depremlerde yeryüzüne yansıya enerjiden daha fazlası belki yer altına indi. Bu büyük bir depremin habercisi değil. Orta büyüklükte sığ bir deprem. Olağan bir deprem.

Türkiye'nin dört bir yanında deprem olursa şaşılacak bir şey değil. Bizim bilmediğimiz nerede ne zaman hangi büyüklükte deprem olacak bunu bilemiyoruz. Hakkari Urfa Diyarbakır çevresinde bu tür depremler olağan. 5'lik bir deprem arkasından büyük deprem gelecek demek değil.



5 büyüklüğünde bir deprem yıkıcılığı olmayan bir deprem. O bölgenin yapı stoğu istenilen düzeyde değil ama kırsal alanda bile hasar oluşturmayacak bir deprem. Vatandaşların panik yapmasına gerek yok. Beklemek daha doğru. 2018 deprem yönetmeliğine tabi olarak yapılan binalarda korkulacak bir şey yok. Kırsaldaki yapıların dahi etkileneceğini sanmıyorum."