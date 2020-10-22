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Burak EMEK- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Diyarbakır'da HDP İl Binası ve Yenişehir İlçe Başkanlığı'na operasyon... Gözaltılar var

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.

Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla polis ekipleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama yaptı.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve teröristlerin poster ile afişleri ele geçirildi. Ekipler, HDP Yenişehir ilçe eş başkanlarını gözaltına alıp cep telefonlarına da el koydu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için önünde oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binası ile ilçe binasında polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Diyarbakırda HDP İl Binası ve Yenişehir İlçe Başkanlığına operasyon... Gözaltılar var

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