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Diyarbakır'da Eren Abluka-30 Operasyonu başlatıldı

Güncelleme: 9 dk önce

#Diyarbakır#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka-30 Operasyonu
Diyarbakırda Eren Abluka-30 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 920 personelin katılımıyla Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 70 ayrı noktada 1 milyon 150 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Abluka-30 (Lice/Birlik-Abalı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Diyarbakırda Eren Abluka-30 Operasyonu başlatıldı

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 920 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

Diyarbakırda Eren Abluka-30 Operasyonu başlatıldı

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Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 3 milyon altıyüzbin TL tutarında;

- 30 kg toz esrar,
- 107 kg kubar esrar,
- 1.150.710 kök kenevir bitkisi,
- 182.000 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."

Diyarbakırda Eren Abluka-30 Operasyonu başlatıldı

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#Diyarbakır#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka-30 Operasyonu

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