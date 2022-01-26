Son dakika... Diyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu... HDP'li Semra Güzel ve Öcalan'ın fotoğrafları bulundu

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DBP İl binası içerisinde çeşitli tarihlerde sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben saygı duruşu yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı. Saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan binaya operasyon düzenlendi. Binaya giren ekipler, içeride arama yaparken çevik kuvvet polisleri ise tedbir aldı.

Gözden Kaçmasın HDP'li Semra Güzel hakkında yeni fezleke Haberi görüntüle

FOTOĞRAFLARDA HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANAN HDP’Lİ SEMRA GÜZEL DE ORTAYA ÇIKTI

Savcılık soruşturmasında en dikkat çeken fotoğraftaki kişinin ise HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in olduğu yer aldı.

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Başı öne eğik saygı duruşu olarak yapılan paylaşımda geçtiğimiz günlerde yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hazırlanan fezlekeyle Güzel’in olması dikkat çekti.

Polisin binada araması sürüyor.

PAYLAŞIMLAR SUÇ DELİLİ OLARAK KABUL EDİLDİ

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:

Anmalar yapıldığıyla ilgili parti üyeleri sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Paylaşımların ardından ekipler bugün harekete geçti. Anma fotoğraflarında HDP'li Güzel'in de olduğu görüldü. Parti binasında aramalar devam ediyor. PKK terör örgütünün anmaları yapılmış ve sosyal medyadan paylaşmışlar. Bu paylaşımlar suç delili olarak kabul edilmiş.