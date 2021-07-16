Son dakika haberler: Diyarbakır'da da hissedilen 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ergani olarak belirlediği deprem, saat 11.44'te meydana geldi.

Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 13,80 kilometre derinliğinde oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada ''Ergani ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' denildi.

DİYARBAKIR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ergani ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.



Vali Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.44'te Ergani'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Karaloğlu, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü ifade etti.

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