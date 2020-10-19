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DHA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 14:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: Diyarbakır ve İstanbul'da operasyon!

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Son dakika: Diyarbakır ve İstanbul'da operasyon!
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Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist eylem hazırlığındayken eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist eylem hazırlığındayken eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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