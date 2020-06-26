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Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Son dakika... Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı

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Diyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demokratik Toplum Kogresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 64 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Diyarbakır merkezli 7 ilde çok sayıda adreste arama yapan ekipler, aralarında HDP'li meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheliyi gözaltına aldı. DTK binaları mühürlenip, tabelaları indirilirken, operasyonun devam ettiği belirtildi.

 

 

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