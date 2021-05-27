Son dakika: Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon! 16 kişi tutuklandı
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın 'şehir yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturmada, güvenlik güçlerince önceki gün Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Antalya, Tunceli, İstanbul ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 30 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanırken, 14'ü ise serbest bırakıldı.
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