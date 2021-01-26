Son dakika... Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de birçok il sallandı
Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta da hissedildi.
Suriye'nin Haseke kentinde saat 14.17'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14:17'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada depremin 11,76 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
AFAD verilerine göre Suriye'nin Al-Hasakah bölgesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin sınır bölgesindeki kentlerinde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Suriye sınırında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak belirtti.
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