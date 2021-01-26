Son dakika... Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de birçok il sallandı

Suriye'nin Haseke kentinde saat 14.17'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14:17'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada depremin 11,76 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

AFAD verilerine göre Suriye'nin Al-Hasakah bölgesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin sınır bölgesindeki kentlerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Suriye sınırında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak belirtti.