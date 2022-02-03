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Son dakika... Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama

#Diyarbakır İnsan Hakları Derneği#Operasyon#Arama
Son dakika... Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama

Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticelerini vermeye devam ediyor. Soruşturmalar neticesinde Diyarbakır İHD Şube sekreteri F.B.’nin örgütle teması tespit edildiği ve bu sabah 06.30 itibariyle eş zamanlı olarak şüpheli Ferhat B.’nin ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama yapılıyor.

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