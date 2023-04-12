Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Diyarbakır-Elazığ karayolunda feci kaza: 3 can kaybı, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Diyarbakır#Karayolu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 11:07

DİYARBAKIR'da yolda çalışma yapan 4 işçiye, hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3’ü öldü, diğeri ise yaralandı. Kazanın ardından aracını bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3’ü hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Sürücü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Haberi alıp olay yerine gelen Karayolları çalışanları, gözyaşı döktü. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, cenazeler ise otopsi için morga götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Diyarbakır#Karayolu

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki
35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık