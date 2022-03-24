Son dakika... Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede

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Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3'üncü Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 15 kişi yaralandı.

BAZI YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Sanayi sitesi içinde sabah saatlerinde bir iş yerinde bir patlama yaşandı. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan arama ile olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevke edildi. Patlama anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.