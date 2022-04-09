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Son dakika... Diyanet'ten hac ibadeti ile ilgili açıklama

#Diyanet#Hac#İbadet
Son dakika... Diyanetten hac ibadeti ile ilgili açıklama

Suudi Arabistan’ın bu yıl 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini duyurması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, “Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır.” denildi.

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Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Kovid19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan’da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsîlî olarak çok azına hac vazifesini yapabilme izni verilmişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından dün gece yapılan açıklamada ise 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceği açıklandı. Aynı açıklamada, 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabilecekleri belirtildi.

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Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.

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Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."

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#Diyanet#Hac#İbadet

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