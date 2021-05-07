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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.05.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'iftar programı' açıklaması: Ödeme yapılmadı

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Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'iftar programı' açıklaması: Ödeme yapılmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada çok konuşulan "İftarı Beklerken" programına ilişkin açıklama yaptı. Diyanet'in açıklamasında mekanın bir hayırsever tarafından hazırlandığı ve bu kapsamda ödeme yapılmadığı duyuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Diyanet TV'de yayımlanan iftar programına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAMIŞTIR"

Söz konusu haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtilen açıklamada, "İftarı Beklerken adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkanla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya AŞ tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır." denildi.

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığından iftar programı açıklaması: Ödeme yapılmadı

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