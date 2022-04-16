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Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Umre turları başlıyor

#Koronavirüs#Umre#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Umre turları başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarının Ramazan Bayramının hemen ardından başlayacağını duyurdu.

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İşte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımı...

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah.

19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız.

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#Koronavirüs#Umre#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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