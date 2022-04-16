Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Umre turları başlıyor

İşte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımı...
Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah.
19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız.
Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 16, 2022
19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız.