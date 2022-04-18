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Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı, 2022 yılında Türkiye'den hacca gidecek kişi sayısını açıkladı

#Hac#Diyanet İşleri Başkanı#Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı.

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Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.

DETAYLARI 19 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Ali Erbaş, Twitter hesabından da yaptığı duyuruda "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah. 19 Nisan’da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

 

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#Hac#Diyanet İşleri Başkanı#Ali Erbaş

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