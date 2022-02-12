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Son dakika... Dışişleri'nden 'Ukrayna' çağrısı! 'Mecbur kalmadıkça seyahat etmeyin'

#Dışişleri Bakanlığı#Ukrayna#Seyahat
Son dakika... Dışişlerinden Ukrayna çağrısı Mecbur kalmadıkça seyahat etmeyin

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna’daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ukrayna’daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir.

Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.

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Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.

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