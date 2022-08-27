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Son dakika... Dışişleri'nden Libya açıklaması: Çatışmaları endişeyle takip ediyoruz

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#Dışişleri Bakanlığı#Libya#Çatışma
Son dakika... Dışişlerinden Libya açıklaması: Çatışmaları endişeyle takip ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 21:42

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Libya'da devam eden ve sivillerin ölümüne neden olan çatışmalardan endişe duyduğunu belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Libya’da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz.

Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunması, Libya’nın güvenliği, istikrarı ve geleceği bakımından kritik önemdedir. Tarafları, bunun idrakiyle hareket etmeye, itidal ve sağduyuya davet ediyor; çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz.

Şiddetin artması, Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşma azmini ve başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesi vizyonunu da riske atmaktadır. Bu bakımdan, tarafların silahları susturmalarını ve bir an önce sorunlarını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya odaklanmalarını bekliyoruz.

Türkiye, Libya’nın kalıcı istikrar, refah ve güvenliği için, Libya halkının da arzu ve beklentileri çerçevesinde, adil, hür ve ülke sathında seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem görmektedir. Bu bağlamda, BM kolaylaştırıcılığında hukuki altyapı çalışmalarının süratle tamamlanması gerekmektedir.

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Bu hedefler doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin yanında durarak, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.

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