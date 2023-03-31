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Son dakika: Dışişleri'nden Danimarka'ya Kur'an-ı Kerim tepkisi

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#Dışişleri Bakanlığı#Danimarka#Tepki
Son dakika: Dışişlerinden Danimarkaya Kuran-ı Kerim tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 18:12

Dışişleri Bakanlığı'nca, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı nefret suçunun işlenmesine bir kez daha izin verildiği, konuyla ilgili Danimarka Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrılıp saldırının kınandığı ve güçlü bir şekilde protesto edildiği açıklandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Danimarka'da 24 Mart günü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz ramazan ayında 31 Mart günü tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz. Ayrıca, bu hatada ısrarcı davranılmasını da not ediyoruz. Bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanı sıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiği açıkça görülmektedir" denildi. 

Eylemin, Avrupa'da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığın son dönemde artış gösterdiğinin açık bir kanıtı olduğuna işaret edilerek, "Bu tür nefret suçu içeren eylemler, aynı zamanda hoşgörüye, barış içinde bir arada yaşama kültürüne ve demokratik değerlere inanan herkese yönelik bir saldırı niteliğindedir. Bunu görememek ve bu eylemlere göz yummak çok vahim bir aymazlıktır. Söz konusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisi'ne iletilmiştir. Danimarka makamlarını, bu suçun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve bu tür provokasyonların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almaya bir kez daha kuvvetle çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Danimarka#Tepki

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