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Haber Giriş: 11.03.2020 - 21:42,Son Güncelleme:/

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Büyükelçiye: Son verilsin

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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Büyükelçiye: Son verilsin
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Dışişleri Bakanlığına çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

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