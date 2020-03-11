Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Büyükelçiye: Son verilsin
Dışişleri Bakanlığına çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle