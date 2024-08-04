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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı

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#Dışişleri Bakanlığı#Lübnan#Uyarı
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından Lübnan için seyahat uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 22:41

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, "Bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali mevcuttur. Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Kıymetli Vatandaşlarımız,

Bölgemizdeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali mevcuttur.

Bu itibarla,

-Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları;

-Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.

Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir:

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+961 3 944 904 / +961 70 622 012

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#Dışişleri Bakanlığı#Lübnan#Uyarı

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