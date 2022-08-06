Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in Gazze'ye yönelik 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail güçlerinin, Filistin’in batısında yer alan Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırının bilançosu artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a, yaralı sayısının ise 55’e yükseldiği belirtildi.