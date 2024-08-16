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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Katz
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katza tepki
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 20:22

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FAŞİST YALANCI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Katz'a "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Katz

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