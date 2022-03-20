Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Taraflar anlaşmaya yakın

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nca düzenlenen İl Danışma Toplantısı’na katıldı. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu çok önemli mesajlar verdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

--Sadece son bir haftadaki diplomasi trafiğimize bakın. Dün Japonya Dışişleri Bakanımızı yine Antalya'da ağırladık.Geçen hafta Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı'nı Ankara'da misafir ettik. Çanakkale Köprüsü'nün açılışında Güney Kore Başbakanı konuğumuzdu. Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için büyük çaba içindeyiz. Maalesef Avrupa'da bir başka savaşa daha şahitlik ediyoruz.

--Krizin başından beri ilkeli tutum sergiledik. Kırım'ın ilhakına en güçlü tepkiyi verdik. Rusya ile birçok alanda yakın ilişkilerimiz var ancak bu ilişkiler, hakkı, hukuku savunmamıza engel olmaz.

Haberin Devamı

--Ukrayna ile de çok yakın ilişkiler tesis ettik. İki komşumuz arasındaki gerginlik tırmanınca sıcak çatışma çıkmaması için gerçekten büyük gayret gösterdik. Rusya çağrıları dinlemedi ve bugünlere geldik. Rusya'nın saldırısını tüm dünya ile biz de eleştirdik.

--Şimdi ortada bir yangın var. Söndürülemezse bu yangın herkesi çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz. Her iki tarafla konuşarak önce insani, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz.



TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN



--Tarafların bazı somut konular üzerinde müzakerelerinin sürdüğünü, detaylarla ilgili bilgilere sahibiz. Detaylarını açıklamamız sözkonusu olmaz. Çünkü dürüst bir arabuluculuk rok üstlendik. Tarafların anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Siviller ölürken anlaşmak kolay değil ama yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim.

--Sayın Cumhurbaşkanımız her iki liderle temaslarını aralık vermeden sürdürüyor. Sayın Putin ve Zelenski'yi biraraya getirme çabalarımızı da sürdürüyoruz. Yeri, nerede olduğu çok önemli değil. Biz isteriz, en iyi şekilde zemin hazırlarız.



'BARIŞ İÇİN TÜRKİYE OLARAK GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'



--Önemli olan liderlerin biraraya gelmesi. İnsani ateşkes için de çok çalışıyoruz. Bu savaş şartlarında 15 binden fazla vatandaşımızı sağ salim ülkemize getirdik çok şükür.

Haberin Devamı

--Barış için Türkiye olarak gece gündüz çalışıyoruz. Dünya diplomasi haritasında artık merkez konumundayız. Biz bu kutlu yola oyun kurucu olmak için çıktık. Oyunu da kuruyoruz, oyunları da bozuyoruz

--Bugün dünyada arabuluculuk konusunda marka ise Ukrayna ve Rusya bize güveniyorsa bu ilkeli ve adil oluşumuzdan dolayı.

--Geniş bir coğrafyada 360 derece diplomasi izliyoruz derken hamaset yapmıyoruz. Yaptıklarımızın yüzde 10'unu anlatıyoruz. Doğu'da da Batı'da da varız, olmalıyız da.

--253 temsilciliğimiz, ihracat kapasitemiz, STK'larımız, savunma sanayimiz fakat en başta milletimizin nitelikleri, medeniyetimizin derinliği...

--Dünya barışı için samimi olarak çalışan, somut önerilerde bulunan tek lider Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır. Biz de dünyada barış ve huzurun temini için diplomatik seferdeyiz.Tüm dünyada bu gayretleri gösterirken nasıl bir partide siyaset yaptığımızı unutmuyoruz.

Haberin Devamı





