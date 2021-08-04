Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan orman yangını bölgesinde açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti bize güç vermiştir.



Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bakan Kurum ve Adil bey de sahada. Çeşitli kurumlardan arkadaşlarımız hasarları tespit ediyorlar. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün burada konteynır talebi vardı vatandaşlarımızın. Vatandaşlarımız arsasından, köyünden ayrılmak istemiyor. O talepleri de karşıladık. 50 bin TL'lik yardımların 10 bin TL'sini hemen hesaplarına yatırdık.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları ise şu şekilde:

Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına geçmiş olsun diyorum. En kısa sürede acıların sarılacağına inancım tamdır.

Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin hareket kabiliyeti, 5 binden fazla çalışan yangınların söndürülmesi için büyük bir çaba içinde olduklarını gözledim. Yangının en erken zamanda söndürüleceğine inancım tamdır. Nem oranının düşük olduğu ortamda yangının kolay kolay söndürülmesi beklenmez. En erken zamanda söndürüleceği inancımı belirtiyorum. KKTC'den bir ekibin bugün buraya geleceğini, duyarlılığımızı ifade etmek bakımından katılacağını belirtmek istedim.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara